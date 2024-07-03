Rangnick'ten Mert şaşkınlığı: Sanki Gordon Banks vardı

Rangnick'ten Mert şaşkınlığı

A Milli Takımımız'a EURO 2024 son 16 turu maçında 2-1 yenilerek elenen Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Ralf Rangnick, sonucun kendileri için hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Rangnick şu ifadeleri kullandı:

"İlk dakikada golü yedik ama maça çok güçlü başladık, ilk golün ardından durumu berabere getirme şansımız hatta öne geçme şansımız da oldu. İlk 15 dakika çok iyi oynadık ama sonra top hakimiyeti anlamında zorlanmaya başladık. 3-4-3 oyun yapısına geçtik ve orada da baskınlığımızı kurduk ama müthiş de bir sonuç vermedi. Bazı takımlar geriye düştükten sonra oyuna tekrar adapte olamayabiliyor. Biz ise olduk. Kendimizi eleştireceksek şunu söyleyebiliriz, elimize geçen fırsatları yeterince değerlendiremedik. Set oyunlarda da iyi bir savunma yapamadık. Biz 3 veya 5’li savunma hattını bekliyorduk, mart ayındaki hazırlık maçından daha iyi oynadılar. Bir miktar şans da sizden yana olmalı. Baumgartner’in kafa vuruşu gol olsaydı, bu maçı kazanabilirdik."

Elenmeyi hiç düşünmediklerini belirten Ralf Rangnick, "Tabii ki hayal kırıklığı yaşadık. Bundan ders çıkarmalıyız. Günün sonunda bir takım yoluna devam ediyor. Bizim için hakim duygu hayal kırıklığı ama çok uzun yıllardır bu seviyelere gelemiyorduk, bu seviyelerde kalmak istiyoruz" dedi.

Mert Günok'un son dakikada yaptığı müthiş kurtarışa da değinen Ralf Rangnick, "Uzatmalara gitseydi kazanabilirdik ama Türkiye'nin kalesinde sanki Gordon Banks vardı" dedi.

GORDON BANKS KİMDİR?

1966 Dünya Kupası'nı kazanan İngiliz millî takımının kalecisidir. 1970 Dünya Kupası'nda da İngiltere'nin kalesini korudu.

Chesterfield, Leicester City, Stoke City, Cleveland Stokers, Hellenic, Fort Lauderdale Strikers, St Patrick's Athletic takımlarında oynadı. 73 defa milli oldu.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından 20. yüzyılın en iyi 2. kalecisi seçilmiştir.

12 Şubat 2019'da 81 yaşında öldü.