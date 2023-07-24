Ranta karşı vatandaşın koruduğu Akbelen Ormanı’na sabah baskını

Muğla’da maden sahasının genişletilmesine karşı vatandaşların koruduğu Akbelen Ormanı’na sabaha karşı baskın yapıldı. Bölgeye çok sayıda jandama ve TOMA gönderilirken vatandaşlar sert tepki gösterdi.

Ranta karşı vatandaşın koruduğu Akbelen Ormanı’na sabah baskını

Muğla İkizköy’deki kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmalarına karşı Akbelen Ormanı’nı korumak için vatandaşların iki yıldır mücadelesi sürerken, nöbeti alanına bu sabaha karşı saat 05.30’da çok sayıda jandarma ekibi ve TOMA’lar sevk edildi.

Milas’a bağlı İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor. Akbelen Ormanı’nda açılmak istenen kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan beri mücadele ediyor.

Doğa Nöbeti’nin ikinci yılına girmesinden kısa bir süre sonra bugün, sabaha karşı 05.30’da bölgeye çok sayıda Jandarma ekibi ve TOMA sevk edildi.

ekran-goruntusu-2023-07-24-100407.png

Akbelen Ormanı direnişçilerinden Esra Işık, “Bu vicdansızlıktır. Hepsine söylüyorum: Köyde doğmadınız mı, köy ne demek bilmiyor musunuz? Ne olur çıkın gelin” diye tepki gösterdi.

İkizköy direnişçilerinden Hasan Yorulmaz, “Sabahın saat 05.30’unda, bir sürü askeri araç bir sürü jandarma ile kesim motorları ile Akbelen Ormanı’na girildi. Ve çamları kesmeye başladılar. Bizleri de ormana sokmamak için ellerinden geleni yaptılar. Ben herkesten, doğaseverlerden, yurdunu seven insanlardan buraya destek bekliyorum” dedi.

Direniş alanında bekleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi ve destek çağrısı yaptı.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi
Piç Mehmet Paşa ve baca vergisi
Türkiye’de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı
Türkiye’de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı
Son Haberler
Masterchef Burcu kimdir? Masterchef All Star Burcu Önal kaç yaşında nereli? Keşfet
Masterchef Burcu kimdir? Masterchef All Star Burcu Önal kaç yaşında nereli?
Ünlü kredi kuruluşdan Mehmet Şimşek'i üzecek haber Ekonomi
Ünlü kredi kuruluşdan Mehmet Şimşek'i üzecek haber
İşte gerçek emekli maaşı. Birgün yazarı ‘büyük sırrı’ açıkladı Ekonomi
İşte gerçek emekli maaşı. Birgün yazarı ‘büyük sırrı’ açıkladı
İtalya Arjantin'i yıktı Spor
İtalya Arjantin'i yıktı
Platformlar arası mesajlaşma geliyor. Google’dan atak Teknoloji - Otomotiv
Platformlar arası mesajlaşma geliyor. Google’dan atak
Yapay zeka ses sanatçılarını tehdit etti: Birebir aynı sesi çıkarabiliyor Teknoloji - Otomotiv
Yapay zeka ses sanatçılarını tehdit etti: Birebir aynı sesi çıkarabiliyor
Yasaklı plajda denize girdiler Güncel
Yasaklı plajda denize girdiler