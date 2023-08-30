Rap şarkıcısı Eminem ABD başkan adayı Vivek Ramaswamy'e savaş açtı,

Ünlü rap şarkıcısı Eminem, ABD'de 2024'teki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçilerin aday adayı olan milyoner Vivek Ramaswamy ile telif mücadelesine girdi.

Rap şarkıcısı Eminem ABD başkan adayı Vivek Ramaswamy'e savaş açtı,

Ünlü rap şarkıcısı Eminem, ABD'de 2024'teki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçilerin aday adayı olan milyoner Vivek Ramaswamy'ye savaş açtı.

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50 yaşındaki ünlü rapçi, Ramaswamy'nin seçim kampanyasında, kendisine ait meşhur "Lose Yourself" şarkısını izinsiz kullanmasına tepki gösterdi. Eminem, izinsiz şarkı kullanımına karşı yasal hakkını aramak üzere harekete geçti.

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Eminem ve müzik lisans şirketi BMI tarafından, Ramaswamy'nin avukatına, "Eminem'in müzikal bestelerinin kampanyada kullanımına karşı çıktıklarını" ifade eden ve şarkı kullanımının bırakılmasını isteyen bir ihtar gönderildi.

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Gönderilen uyarı metninde, “BMI, bu tarihten itibaren Eminem'in çalışmalarının Vivek 2024 kampanyasında kullanılmasını, BMI'nin bununla ilgili tüm hak ve çözüm yollarını saklı tuttuğu sözleşmenin esaslı bir ihlali olarak değerlendireceğiz" denildi.

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Vivek Ramaswamy'nin rap şarkılı kampanyası sosyal medyada büyük ilgi gördü, videoları pek çok platformda yayınlandı.

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