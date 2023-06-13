Rap şarkıcısı Murda sahneye kızıyla çıktı. Hadise'den yorum gecikmedi

O Ses Türkiye Rap yarışmasında jüri üyeliği yapan rapçi Murda konser verdi. Sahneye kızıyla beraber çıkan Murda sosyal medya hesabından pozlarını peş peşe paylaştı. Ünlü ismin paylaşımına yorum yapanlar arasında Hadise de yer aldı.

Rap şarkıcısı Murda sahneye kızıyla çıktı. Hadise'den yorum gecikmedi

Editör: Özlem KIRAL

Ünlü rapçi Murda konsere kızıyla çıktı. Asıl adı Önder Doğan olan ünlü rapçinin bebeğinin tatlılığını gören hayran kaldı.

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Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Murda konserde sahneye kızıyla beraber çıktı. "Spanker benim canım, kardom, dostum ve gördüğünüz gibi kızlarımız da birbirleriyle çok kankiler" diyen Murda'nın paylaşımına O Ses Türkiye Rap yarışmasında beraber jüri üyeliği yaptığı Hadise de yorum yaptı.

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Ünlü ismin paylaşımına beraber yaptıkları düet çok beğenilen Hadise kalp ve nazar boncuğu emojisi ile yorum yaptı.

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