Rapçi Çakal'ın ilkokulda şarkı söylemesinin ardından soruşturma başlatıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Rapçi Çakal'ın ilkokulda şarkı söylemesinin ardından soruşturma başlatıldı

Bursa'da Rapçi Çakal, mezun olduğu okulun bahçesinde 6 ve 10 yaş aralığındaki çocuklara şarkı söyledi. Çakal'ın şarkı sözlerini uygunsuz bulan Bursa Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Müzik dünyasında tanınan rapçi Emirhan Çakal, Bursa'da mezun olduğu ilkokulun bahçesinde çocuklara yönelik şarkılar seslendirdi. Ancak, sözlerin içeriği bazı kesimlerce uygunsuz bulundu.

Bursa Valiliği, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Çakal hakkında soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlkokulda şarkı söyleyen Emirhan Çakal'ın sözlerinin ahlaki değerlere aykırı olduğu ve çocukların gelişimini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle Eğitim Müfettişleri görevlendirildi. Gelişmeler kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Son Haberler
Muhalif seçmenin oylarıyla seçilen vekiller AKP’ye geçiyor! İsim isim belli oldu Gündem
Muhalif seçmenin oylarıyla seçilen vekiller AKP’ye geçiyor! İsim isim belli oldu
Akasya Durağı'nın Zeyno'sunun son hali ortaya çıktı. Instagram’ı pozlarıyla kasıp kavuruyor Magazin
Akasya Durağı'nın Zeyno'sunun son hali ortaya çıktı. Instagram’ı pozlarıyla kasıp kavuruyor
77 pilot balina kıyıya vurdu Dünya
77 pilot balina kıyıya vurdu
Gece yarısı korkutan patlama Yerel Haberler
Gece yarısı korkutan patlama
İmam Hatiplere çocuk gelişimi bölümü Gündem
İmam Hatiplere çocuk gelişimi bölümü
5 katlı bina yerle bir oldu Yerel Haberler
5 katlı bina yerle bir oldu
En çok faiz veren hesaplar belli oldu. İşte Bankaların faiz hesapları Gündem
En çok faiz veren hesaplar belli oldu. İşte Bankaların faiz hesapları