Rapçi Çakal'ın ilkokulda şarkı söylemesinin ardından soruşturma başlatıldı

Müzik dünyasında tanınan rapçi Emirhan Çakal, Bursa'da mezun olduğu ilkokulun bahçesinde çocuklara yönelik şarkılar seslendirdi. Ancak, sözlerin içeriği bazı kesimlerce uygunsuz bulundu.

Bursa Valiliği, sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Çakal hakkında soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlkokulda şarkı söyleyen Emirhan Çakal'ın sözlerinin ahlaki değerlere aykırı olduğu ve çocukların gelişimini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle Eğitim Müfettişleri görevlendirildi. Gelişmeler kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.