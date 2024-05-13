Rapçi Sefo, imam hatipli çıktı. Programda gusül abdesti tarifi verdi

Ünlü rapçi Sefo, sosyal medya hesabından yaptığu paylaşımlar, çıkardığı şarkılar ve özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.

26 yaşındaki rapçi son olarak, bir radyo programına katılarak Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduğunu açıkladı.

Sefo, İslam'ın şartlarını saydı ve gusül abdestinin nasıl alınacağını da ayrıntılı bir şekilde anlattı.

Ünlü rapçi, bu samimi açıklamalar esnasında, "Bir anda Ramazan programına nasıl döndü" diyerek duruma esprili bir şekilde yaklaştı.

Aynı zamanda cuma namazına gittiğini belirten Sefo, Cuma namazını kaçırdığı zamanlar da olduğunu söyledi.