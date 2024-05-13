Rapçi Sefo, imam hatipli çıktı. Programda gusül abdesti tarifi verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Rapçi Sefo, imam hatipli çıktı. Programda gusül abdesti tarifi verdi
Sefo, konuk olduğu bir radyo programında özel yaşantısına dair samimi açıklamalarda bulundu. İmam hatip lisesinden mezun olduğunu açıklayan ünlü rapçi gusül abdesti tarifi verdi.

Ünlü rapçi Sefo, sosyal medya hesabından yaptığu paylaşımlar, çıkardığı şarkılar ve özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.

26 yaşındaki rapçi son olarak, bir radyo programına katılarak Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduğunu açıkladı.

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Sefo, İslam'ın şartlarını saydı ve gusül abdestinin nasıl alınacağını da ayrıntılı bir şekilde anlattı.

Ünlü rapçi, bu samimi açıklamalar esnasında, "Bir anda Ramazan programına nasıl döndü" diyerek duruma esprili bir şekilde yaklaştı.

Aynı zamanda cuma namazına gittiğini belirten Sefo, Cuma namazını kaçırdığı zamanlar da olduğunu söyledi.

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