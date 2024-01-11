Rapçi Sefo’dan sevenlerini üzecek haber

Kaynak: Haber Merkezi
Rapçi Sefo’dan sevenlerini üzecek haber
Rapçi Sefo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla safra kesesi ameliyatı olduğunu duyurdu.

Şarkılarıyla gitgide popülerleşen Sefo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Instagram hesabından, hastanede çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayan Sefo, “Albüm iptal” paylaşımını yaptı. Daha sonra ise, "Arkadaşlar ne oldum değil, ne olacağım diyeceksiniz. 3-4 ay önce sahnedeydim, şimdi yataktayım" ifadelerini kullandı.

Yaptığı son paylaşımda, "Safra kesesi ameliyatı oldum. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" açıklamasını yapa Sefo, geçirdiği ameliyat sonrasında hastane odasında, arkadaşlarıyla Playstation oynadığı anı paylaştı.

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