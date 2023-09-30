Rapin efsane ismi Tupac cinayetinde yeni gelişme: 27 yıl önce öldürülmüştü

Rapçi ve aktör Tupac Shakur’un üzerinden 27 yıl geçen cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Eski bir çete liderinin Las Vegas’ta cinayetle ilgili tutuklandığı bildirildi.