Rapor yayınlandı, Disney+’ın kullanıcı sayısı şok etti

Walt Disney Co., dijital akış platformu Disney+ için 2023 yılının 4. çeyreğine ilişkin finansal raporunu paylaştı.

Reyhan Altay Aşan
Rapor yayınlandı, Disney+’ın kullanıcı sayısı şok etti

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Dünyanın en büyük dijital platformlarından olan Disney, 2023 yılı 4. Çeyrek için finansal raporunu yayınladı. Açıklanan rapora göre Disney+’a aylık ödeme yapan kişi sayısı 146,7 milyondan, 150,2 milyona ulaştı ve %5,4 artışla 21,2 milyar dolar gelir elde etti. Böylelikle şirket beklentileri aşmış oldu.

Şirket beklentileri aşmış olsa da maliyetleri düşürmek için giderlerden 2 milyar dolar kesinti yapacaklarını duyurdu. Bu kapsamda Disney+ için hazırlanan merakla beklenen pek çok yapım iptal edildi.

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CEO Bob Iger maliyet kısam konusunda yatırımcılara, ilave maliyet kesintisinin Disney'i "düzeltme döneminden inşa dönemine" taşıyacağını söyledi.

Iger, şirket hissedarlarına yazdığı mektupta: “Bu çeyrekteki sonuçlarımız geçen yıl kaydettiğimiz önemli ilerlemeyi yansıtıyor. Hala yapacak işlerimiz olsa da, bu çabalar bu düzeltme döneminin ötesine geçmemize ve işlerimizi yeniden kurmaya başlamamıza olanak sağladı.

Geçtiğimiz yüzyıl boyunca inşa ettiğimiz ve bu yıl yaptığımız önemli yeniden yapılanma ve maliyet verimliliği çalışmalarıyla pekişen sağlam bir yaratıcı mükemmellik ve inovasyon temelimiz var ve yaklaşık 7,5 milyar dolarlık maliyet azaltma yolunda ilerliyoruz. Değerli işletmeler, markalar ve varlıklardan oluşan portföyümüz ve bunları birlikte yönetme şeklimizle birleştiğinde Disney, bizi sektörümüzdeki diğerlerinden ayıran güçlü bir ele sahiptir.

Parklarımızda ve deneyim işlerimizde büyüme. Bu dört alanda zaten önemli ilerlemeler kaydettik ve bir amaç ve aciliyet duygusuyla ilerlemeye devam edeceğiz ve kalıcı büyüme yaratmak ve hissedar değerini artırmak için önümüzde sahip olduğumuz fırsatlar konusunda iyimserim” ifadelerini kullandı.

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