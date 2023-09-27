Raporlar her şeyi ortaya döktü! Ekonomik krizi inkar edenler buna ne diyecek

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 'Ekonomik krizin alım gücü ve temel ihtiyaçlara erişime etkisi' başlıklı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Araştırma, 11-20 Eylül tarihleri arasında Ağrı, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Tunceli, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Şırnak ve Van olmak üzere 15 kentte 988 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yüzde 74,3'ünün yükseköğretim mezunu olduğu katılımcıların, yüzde 25'i hiçbir sosyal güvenceye sahip olmadığını, yüzde 9.6'sı hanesinde gelir getiren bir işte çalışan hiç kimse bulunmadığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 24.8'inin aylık gelirinin 11 bin 400 TL’nin altında olduğu belirtildi. Araştırmaya göre, son bir yılda hanelerinde işsiz kalanlar olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 46,7 oldu.

Hanesinde iki kişi işsiz kalanların oranı yüzde 25,8 olarak açıklandı.

HALKIN YÜZDE 75'İNDEN FAZLASI ÇOK KÖTÜ ETKİLENMİŞ

"Ülkemizde son dönemde yaşanan ekonomik kriz sizi nasıl etkiliyor?" sorusuna katılımcıların yanıtı şöyle oldu:

*Çok kötü etkiliyor: yüzde 75,6

*Kötü etkiliyor: Yüzde 23,4

*Etkilemiyor: Yüzde 0,4

*Hiç etkilemiyor: Yüzde 0,2

VATANDAŞ BORÇLARINI ALDIĞI BANKA KREDİLERİYLE KAPATMAYA ÇALIŞTI

'Son bir yıl içerisinde alım gücünüz nasıl değişti?' sorusuna ise katılımcıların yüzde 0,4'ü iyiye gittiğini söylerken, yüzde 98'i kötüye gittiğini söyledi.

Katılımcıların yarıdan fazlası son bir yıl içerisinde kredi çektiğini, yüzde 40'ı da borç aldığını belirtti.

Kredi çekenler en çok 'temel ihtiyaçlar', 'başka borcu kapatmak' ve 'geliri geçimine yetmediği' için kredi çektiğini kaydetti.

GELİRLER GİDERLERİ KARŞILAMIYOR

Katılımcıların yüzde 93'ü gelirinin giderlerini karşılamadığını belirtirken, yalnızca yüzde 6,8'i gelirinin giderlerini karşıladığı yönünde yanıtlar verdi.

Katılımcıların sadece yüzde 34,1'i temel ihtiyaçlara erişimde aile/akraba desteğine ihtiyaç duymadığını belirtirken, büyük çoğunluğu birikim yapmadığını belirtti.

HAYAT PAHALILIĞINI BORÇ ALARAK AŞMAYA ÇALIŞIYORLAR

'Hayat pahalılığı ile nasıl baş ediyorsunuz?' sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle oldu:

*Daha az harcama yaparak: Yüzde 40,9

*Kredi/borçla: Yüzde 25,7

*Daha az ürün alarak: Yüzde 14

*İndirimli ürünleri tercih ederek: Yüzde 11,2

*Tasarruf yaparak: Yüzde 8,2

KRİZDEN KURTULMANIN YOLUNU İKTİDAR DEĞİŞİMİ OLARAK GÖRÜYORLAR

Katılımcılar, son bir yıl içerisinde ihtiyaçlar arasında en çok giyim ve ayakkabıdan vazgeçti. Bunu ev eşyaları izledi. Temel gıdadan vazgeçenlerin oranı ise yüzde 10 oldu.

Katılımcıların yüzde 99'u enflasyon ve fiyat artışları konusunda endişeli olduğunu belirtirken, ekonomik kriz ve hayat pahalılığından kurtulmanın yolu olarak "iktidar değişimini" gördüğünü belirtti.