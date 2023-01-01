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Rasford Manchester United'a galibiyeti getirdi

Premier Lig'in 18. haftasında Wolverhampton ile Manchester United karşı karşıya geldi. Karşılaşmada tek golü atan Marcus Rashford, takımına galibiyeti getirirken İngiliz oyuncu, Premier Lig'de 100 gol katkısına da ulaşma başarısını gösterdi.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 10:31
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Rashford Manchester United'a zaferi getirdi: 100 gole ulaştı

Rasford Manchester United'a galibiyeti getirdi
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Premier Lig'in 18. haftasında Wolverhampton ile Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0  United'ın üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçta gol; 76. dakikada Marcus Rashford'dan geldi. Maça ikinci yarıda oyuna dahil olduktan sonra damga vuran Rashford, 84. dakikada da ağları buldu ancak elle oynama gerekçesiyle golü VAR'dan döndü. Teknik direktör Erik ten Hag, maçtan önce "disiplin" gerekçesiyle Rashford'ın yedek bırakıldığını açıklamıştı. Bu sonuçla birlikte Manchester United, puanını 32'ye yükseltti ve 4. sırada yer aldı. Wolves, ise 13 puanda kaldı ve 18. sırada yer alarak küme düşme hattından kurtulamadı. Manchester United, Premier Lig'in 19. haftasında sahasında Bournemouth ile karşılaştı. Wolves ise aynı haftada Aston Villa deplasmanına çıkacak.

100 GOL KATKISI

Manchester United'ın yıldız ismi Marcus Rashford, maçtaki golüyle birlikte Premier Lig'de toplam 100 gol katkısına ulaştı. İngiliz yıldız 65 gol ve 35 asistle takımına katkı sağladı. 

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