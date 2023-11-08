Rashica'dan milli takım açıklaması. Bodo/Glimt maçı öncesi konuştu

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas ve futbolcu Milot Rashica, UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak Bodo/Glimt maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Rashica'dan milli takım açıklaması. Bodo/Glimt maçı öncesi konuştu

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, yarın evinde Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Mücadele öncesi yardımcı antrenör Huri Vukas ve Milot Rashica açıklamalarda bulundu.

RASHICA'NIN AÇIKLAMALARI
''(Kosova - İsrail maçına ilişkin) Öncelikle bizim odağımız bu maç. Evet böyle, farklı bir durum var. Kulübümüz bununla ilgili gerekli açıklamayı yapacaktır. Hem ligde hem de Avrupa'da geride kaldık. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kaybedecek bir şeyimiz olmadığını biliyoruz. İyi hazırlandık. Yarın elimizden geleni yapmak zorunda olduğumuzu biliyoruz ve yapacağız.

Burak hocamız geldiğinden beri çok iyi bir ilişkimiz var. Beni her zaman motive etmeye çalışıyor. Bizi geliştirmeye çalışıyor. Her şeyini veren, çok çalışan bir teknik direktör. Ama ona istediğimizi veremedik. Çok çalışarak bunu yapmalıyız.''

HARI VUKAS'IN AÇIKLAMALARI
''Çok önemli bir maç. Milot'un söylediklerinden farklı bir şey söyleyemem. Önemini biliyoruz. Kazanmak zorundayız. Zaten hepimizin bildiği gibi durumumuz zor. Ama bunu değiştirmek için önümüzde bir fırsat var. Evimizde oynuyoruz. Kalitemizi göstererek 3 puanı almak zorundayız. Son haftalarda kötü gittiğimizi söyledim. Bunu değiştirmek bizim elimizde. Rakibimizle yakın zamanda oynadığımız için hazırlanmak kolay oldu. Her şey hazır. Elimizden geleni yapacağız. 3 puan için her şeyimizi vermek zorundayız.

Antalyaspor maçı geride kaldı. Evet, dünyanın her yerinde ufak tefek sıkıntılar olabilir. Biz de bunu yaşadık ama artık devam etmiyor. Tek odağımız bu maç.

Aboubakar, Antalyaspor maçından önce bizimle koşulara başladı. Onunla ilgili söyleyeceğim tek şey, hazır olduğu.''

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