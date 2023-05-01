Rashica'nın transfer olacağı yönündeki iddialara yanıt

Rashica'nın, İngiltere Premier Lig'e çıkmayı garantileyen Burnley ile anlaştığı iddia edildi.

Konu ile ilgili olarak Rashica'nın Türkiye temsilcisi Aykut Erçetin, açıklama yaptı.

Radyospor'a konuşan Erçetin'in açıklamaları şu şekilde;

"Milot Rashica ilk 11'in vazgeçilmez ismi oldu. Okan Hoca (Buruk), Milot Rashica'nın hem hücuma hem de defansa sağladığı katkıdan çok memnun. Milot Rashica tamamiyle şampiyonluğa odaklınıyor. Hedefi Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak. Milot Rashica, Galatasaray'da ve Türkiye'de olmaktan çok mutlu. Milot Rashica'nın gönlü Galatasaray'da kalmaktan yana."

"Hani derler ya; birisi bir kuyuya taşar atar, kırk kişi çıkartamaz" diye. Bu iddia da tam bu şekilde bir iddia. Milot Rashica'nın, Galatasaray'a transfer süreci yaklaşık 2 ay sürmüştü. Milot Rashica'ya herkes Norwich City'den hatırlıyor ama Werder Bremen performansı çok iyiydi o dönem Leipzig'de oyuncuyu çok istemişti."