Rasim Ozan FETÖ ile ortaklığını itiraf etti

Rasim Ozan Kütahyalı’dan ‘Ergenekon’ itirafı geldi. Kütahyalı Ergenekon kumpası sürecinde baş aktörlerden biri olduğunu belirterek, “Bence ‘Ergenekon terör örgütü’ uydurma” dedi. Kütahyalı, kumpas sürecinde Taraf gazetesinde yazarlık yapıyordu.

İlker Canikligil’in YouTube kanalı Flu TV’de yayınlanan “Ay’daki adam” adlı programda konuşan Kütahyalı, bugün Ergenekoncuların iktidarda olduğunu savundu.

Kütahyalı konuyla ilgili şunları söyledi:

“2008-2011 arasında askeri vesayeti ve generalleri çökerttik. Ben de bu sürecin baş aktörlerinden biriyim. Burada onun için de içeri giren… Abi yorum yapsınlar. Bir şey diyeyim mi? Ergenekon konusu değil mi? Ulusalcı, devletçi, ‘Gerekirse devlet adam da vurur’ diyen kafa… Bence ‘Ergenekon terör örgütü’ uydurma. Ama öbek öbek bir çeteciler vardı. Ya zaten Ergenekoncular bugün iktidar yahu.”