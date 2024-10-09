Rasim Ozan Kütahyalı domuz eti kullanan ünlü köftecinin adını açıkladı

‘Ünlü bir köftecide domuz eti çıktı’ iddialarının ardından kamuoyu hangi restoran olduğunu merak ediyordu.

EnSonHaber’de konuyla ilgili konuşan Rasim Ozan Kütahyalı, “Dedikodu değil, bizzat gördüm… Bakanlığın listesinde Köfteci Yusuf var” dedi.

Kütahyalı açıklamaları şöyle:

“ANKARA DEVLET LABORATUVARI RAPORU VAR”

"Tarım Bakanlığı'nın son analiz raporunu bizzat gördüm. Dedikodu değil. Ankara Devlet Laboratuvarı’nda var. Bu listede Köfteci Yusuf var. Köfteci Yusuf’un patronları da bunu biliyor.

“KÖFTECİ YUSUF İTİRAZ ETTİ”

Onlar itiraz etmiş ve durdurma almışlar. Bir, franchise şirket bu… Kendiyle ilgili olmayabilir. Tedarikçi şirket olabilir.

Bu konuda bir açıklama yapılsın. Gıda güvenliği adına bunu aydınlatması lazım. Türkiye gıda konusunda uçuruma sürükleniyor."