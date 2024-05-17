Rasim Ozan Kütahyalı haklı çıktı. Kimse inanmamıştı

Trendyol Süper Lig’de sona doğru gelinirken son şampiyon Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar Pazar günü RAMS Park’ta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig’deki son 18 maçını kazanan sarı-kırmızılılar herkesi hayran bırakırken Rasim Ozan Kütahyalı’nın da kehaneti gerçek çıktı.

18 Şubat’ta oynanan Ankaragücü maçı öncesi Fenerbahçe derbisine kadar olan 11 maç için tahmin yapan Rasim Ozan Kütahyalı hepsine “Galatasaray alır” demişti.

Rasim Ozan bunları dediği sırada her ne kadar stüdyodakiler inanmayıp gülselerde haftalar sonra Rasim Ozan’ın tahmini doğru çıktı.

Rasim Ozan'ın bu sözleri sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar "haklı çıktı" yorumunda bulundu.