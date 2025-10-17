Türkiye gündemine oturan Can Holding soruşturmasının 2’nci ayağı operasyonu bu sabah jandarma tarafından gerçekleştirildi. Soruşturmada ev hapsi kararı verilen Kenan Tekdağ yeniden gözaltına alınırken, Türkiye’de olan Masonların lideri Bilgi Üniversitesi eski Rektörü Remzi Sanver de gözaltına alınan 26 kişi arasında yer aldı.

"YARINDA JANDARMA ÖNEMLİ BİR OPERASYON YAPACAK"

Ancak operasyondan çok sosyal medyada dün akşam saatlerinde Lider Haber’de canlı yayına çıkan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın sözleri konuşuluyor. Kütahyalı, canlı yayında “Yarında jandarma önemli bir operasyon yapacak. Halka genişliyor” dedi.

BANT YAZISINDAN SONRA "YARIN YAPMAZ 5 GÜN SONRA YAPAR" SÖZLERİ

“Yarında jandarma önemli bir operasyon yapacak” sözlerinin televizyon bandında yer verildiğini gören Kütahyalı araya girerek, operasyonun yarın olmayabileceğini belirtti. Kütahyalı, “Belki yarın yapmaz 5 gün sonra yapar. Onları biz bilemeyiz, devlet bilir” ifadelerini kullandı.

SÖZLER SONRASI BUGÜN JANDARMA OPERASYONU

Kütahyalı’nın sözlerinin ardından bu sabah saatlerinde Can Holding soruşturmasının 2’inci dalgasının yapılması dikkat çekti. Bu derece ciddi bir kozmik operasyona dair dün yapılan açıklama ise düşündürdü. Bugün yapılan operasyonda 3’ü yurtdışında olmak üzere 6 isim için arama çalışmalar halen devam ediyor.