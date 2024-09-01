Rasim Ozan Kütahyalı o mesajı görünce çıldırdı. Canlı yayında ağzına geleni söyledi

Süper Lig2in 4. Haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıkan Galatasaray rakibini 5-1 mağlup etmeyi başardı.

Young Boys hezimetinin ardından alınan bu farklı galibiyet bazılarını sevindirirken bir kısım da iyi oynamadıklarını belirterek Okan Buruk ve takıma eleştirilerine devam etti.

Karşılaşmayı yorumlamak için Youtube’da yayınlanan bir programa çıkan Rasim Ozan Kütahyalı yaptığı konuşma ile gündem oldu.

Fatih Terim’e yakın olduğunu iddia ettiği birinin mesajını canlı yayında okuyan Kütahyalı adeta çıldırdı.

Bir anda bağırmaya başlayan Kütahyalı Fatih Terim ve çevresini topa tuttu.