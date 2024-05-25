Rasim Ozan Kütahyalı ünlü şarkıcıya ağzına geleni söyledi

BTV Youtube kanalına konuk olan Rasim Kütahyalı koyu Fenerbahçeli olduğu bilinen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz’a isyan etti.

Özoğuz’un Galatasaray üzerinden prim yapmaya çalıştığını ifade eden Rasim Ozan Kütahyalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"PRİM KASMAYA ÇALIŞIYOR"

"Sanatçı ve müzisyen olarak tanıdığımız bir isim var. Athena olarak bildiğimiz Gökhan Özoğuz. Bu arkadaşın kendisi koyu bir Fenerbahçeli ve Galatasaray'a vurarak prim kasmaya çalışıyor"

"GÜNDEMDE TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR"

"Son 10 yılda hiçbir şarkısı trendlerde değil. Gökçe Bahadır ile bir film yaptı ve o da gişede çakıldı. TV'den uzak kaldı. Aklı sıra Galatasaray'a saydırarak gündemde tutunmaya çalışıyor. Belki bir Youtube kanalında yorumcu olur, konuk olur düşüncesi vardır"

"HADDİNİ BİLSİN"

"Galatasaray'dan uzak dursun, haddini bilsin. Bir şeyi bir kere, iki kere yaparsın ama on kez yaparsan artık suyunu çıkartırsın"