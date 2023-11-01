Rasim Ozan Kütahyalı'dan Fenerbahçe Galatasaray maçı kehaneti

Beyaz Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında gündem yaratacak sözler söyledi.

Kütahyalı, Galatasaray'ın Fenerbahçe maçlarında hakemler tarafından doğranacağını belirtti.

Pendikspor maçına dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı, "Maç zaten 5-0 değil mi? Fenerbahçe galip gelmiş. Neden Osayi'nin pozisyonuna penaltı vermiyorsun. Bu rezil kararların verilmeme sebebi Fenerbahçe'ye karşı uydur-kaydır sonuca etki etmeyen kararlar veriliyor ki Galatasaray, Aralık ayında Fenerbahçe maçlarında infaz edilsin, doğransın. Hepiniz göreceksiniz. Bu dediklerim doğru çıktığında da bu sözlerimi hatırlatacağım." dedi.



