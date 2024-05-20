Rasim Ozan Kütahyalı'nın Hakan Şükür'ün ayağının altını nasıl öptüğünü anlattı

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 yendiği maç sonrası Mert Hakan Yandaş, flaş açıklamalar yaptı.

FETÖ Firarisi Hakan Şükür ile ilgili de açıklama yapan Mert Hakan, "Bütün sezonun senaryosunu seyrettik. 10 kişi bile onlardan daha iyi takım olduğumuz için kazanamadılar. İnanılmaz bir oyun oynadık, inanılmaz karakter gösterdik. Ben bu takımla gurur duyuyorum. 4 yıldır olduğu gibi yine bana saldıracaklar. Bizim tarafımızdan bunu satın alanlar olacak. Üzerimize gelecekler. Ben burada olurum olmam hiç önemli değil. Bu takım şampiyonluğu ne kadar hak ettiğini gösterdi. İttifakları bozduk. Oyunları bozduk. Burada onlara şampiyonluk kutlatmadık. Bundan dolayı çok mutluyum. Terör örgütü Hakan Şükür bana sallamış. Demek ki doğru yoldayım." ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZAT-RASİM OZAN TARTIŞMASI GÜNDEM OLDU

Derbi sonrası 'Sözde Futbol' programında Bişar Özbey, Evren Turhan, Oktay Derelioğlu, Rasim Ozan Kütahyalı ve Ümit Özat mücadeleyi değerlendirdi.

Ümit Özat, Rasim Ozan Kütahyalı'yı adeta yerin dibine soktu.

Rasim Ozan Kütahyalı, "Peki 2011 senesinde olsaydı Mert Hakan, Hakan Şükür’e cevap verebilir miydi?" sorusunu sordu.

Oktay Derelioğlu ise, "Onun eteğinin altında dolaşırdı." dedi.

Bu cevap üzerine Rasim Ozan, "Ayağını öperdi ayağını… Şer*fsiz…" sözlerini sarf etti.

Ümit Özat ise bu konuşma sonrası "Kendi 2011 yılında ayağının altını öptüklerinizle Mert Hakan’ı karıştırmayın. Bırakın bu işleri. 2011’de sizde onların ayağının altını öpüyordunuz… Yere göğe sığdıramıyordunuz." ifadelerini kullandı.

Özat'ın bu konuşması sonrası 'kapak sesi buradan geldi' yorumları yapıldı.

Rasim Ozan Kütahyalı ise programı terk etti.