Rasim Ozan ulus devleti yıkma planını övünerek anlattı

ROK olarak da bilinen ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, “En Son Haber” adIı YouTube kanalına konuk oldu.

Türkiye’de son zamanlarda artış gösteren yabancı düşmanlığı hakkında konuşan Rasim Ozan, çok sayıda insanın çok kontrolsüz geldiğini belirtti.

Kontrolsüz gelen göçmenlerin absorbe edilirse yararlı olabileceğini belirterek, göçmenler hakkında söylenen “demografik yapıyı bozuyorlar” iddiasının gerçek dışı olduğunu öne sürdü.

Rasim Ozan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göreve geldikten sonra yakalanan onca yabancı mafyaya rağmen, Türkiye’de “Her taraf göçmen mafyası oldu! Öyle bir dönem yaşanamaz!” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN SİYAHİ YÖNETİCİLERİ OLACAK”

Karabük Üniversitesi’nde yaşanan Afrikalı öğrenci skandalı sonrası Türkiye’de siyahi düşmanlığının arttığına dikkat çeken Rasim Ozan, devletin bu ırkçılığa karşı önlem alması gerektiğini vurguladı.

Afrikalıların artık Türkiye’nin yurttaşları olduğunu ve bunu kimsenin önleyemeyeceğini ifade etti.

Rasim Ozan ayrıca 2040’lı yıllarda Türkiye’de siyahi Bakanların, emniyet müdürlerinin, valilerin, büyükelçilerin hatta general ve subayların olacağını iddia etti.