Rasmussen: Ukrayna'daki çatışmayı batı kışkırttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rasmussen: Ukrayna'daki çatışmayı batı kışkırttı

Emekli ABD Ordusu yarbay ve siyaset bilimci Earl Rasmussen, NATO'nun Rusya ile doğrudan çatışma istediği konusunda uyarıyor.

Rasmussen, Macaristan'da yayın yapan Izvesztyi'ye verdiği röportajda "Sanırım NATO, doğrudan bir çatışma arıyor. Zaten Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı batının kışkırtmaları ortaya çıkarttı. Ukraynalılar kışkırtıldılar, bu çok açık" dedi .

Emekli yarbay ayrıca "Bu, boğanın önünde kırmızı bayrak sallamak gibiydi. Ukrayna'daki biyolojik araştırma laboratuvarlarının sayısına, CIA tesislerinin sayısına, Avrupalıların Minsk Müzakerelerindeki sahtekarlığına, en az 50.000 kişilik bir silahlı kuvvet oluşturulmasına iyice bakın" diye konuştu.

Rasmussen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i misilleme tedbirleri konusunda oldukça sabırlı bulduğunu da ifade etti.

Röportajda son NATO zirvesi ve zirve sonrasındaki açıklama hakkında da yorumlarda bulunan yapan Rasmussen, açıklamanın amaçlarından birinin Rusya'nın batılı ülkelerin düşmanı olduğunu ve çatışmayı sona erdirme gibi bir planı olmadığını bir kez daha vurgulamak olduğunu iddia etti.

Konu hakkında "Sanırım Rusya'nın bir tehdit, Rusya Federasyonu'nun ise 'saldırgan' olduğunu bir kez daha söylemek istediler" diye konuştu.

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