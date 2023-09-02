Ravza ne demek? Ravza isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Ravza son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Ravza ne demek? Ravza isminin anlamı nedir?

Ravza ne demek? Ravza isminin anlamı nedir?

Ravza adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Ravza isminin anlamını araştırıyor. Peki, Ravza ne demek? Ravza isminin anlamı nedir?

RAVZA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Ravza ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Çayır çimeni, ağacı, suyu bol yer, bahçe.

- Cennet bahçesi.

- Beş telli, perdeli eski bir saz.

RAVZA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Ravza ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Ravza adını koymak caizdir.

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