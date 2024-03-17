Raylardan geçen 80 yaşındaki adama lokomotif çarptı

Kaynak: İHA
Raylardan geçen 80 yaşındaki adama lokomotif çarptı
Elazığ'da 80 yaşındaki yaşlı adam tren raylarından karşıya geçerken kendisine lokomotif çarptı. Yaralanan adam tedavi altına alındı.

80 yaşındaki vatandaşın yaralandığı kaza, merkez Ataşehir Mahallesi Nenehatun Sokak mevkiinde bulunan tren raylarında gerçekleşti. Bölgeden aktarılan bilgilere göre, tren garına hareket halinde olan lokomotif, raylardan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Makinistin hız kesmesi ve ikazı sonucu son anda lokomotifin altında kalmaktan kurtulan adam, çarpmanın etkisiyle rayların kenarına savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altın alındı.
Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

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