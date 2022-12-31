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İspanyol devi Bellingham'da sona yaklaşıyor

Real Madrid'in, Borussia Dortmund'un 19'luk genç yıldızı Jude Bellingham için elindeki imkanları sunmaya hazır olduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 09:38
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Real Madrid Bellingham için servet ödemeye hazır: 100 milyon euro

İspanyol devi Bellingham'da sona yaklaşıyor
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Real Madrid'in, Borussia Dortmund'un 19'luk genç yıldızı Jude Bellingham için elindeki imkanları sunmaya hazır olduğu iddia edildi. ESPN'de yer alan habere göre; 19 yaşındaki yıldızın transferi için 100 milyon Euro'nun üzerinde bedel ödemeye hazır durumda oldukları belirtildi.

Alman devi Dortmund ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için; Manchester City, Manchester United, Chelsea ve Liverpool gibi devlerin de devrede olduğu iddia ediliyor. 

 

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