İspanyol devi Bellingham'da sona yaklaşıyor

Real Madrid'in, Borussia Dortmund'un 19'luk genç yıldızı Jude Bellingham için elindeki imkanları sunmaya hazır olduğu iddia edildi. ESPN'de yer alan habere göre; 19 yaşındaki yıldızın transferi için 100 milyon Euro'nun üzerinde bedel ödemeye hazır durumda oldukları belirtildi.

Alman devi Dortmund ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için; Manchester City, Manchester United, Chelsea ve Liverpool gibi devlerin de devrede olduğu iddia ediliyor.