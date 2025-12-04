Real Madrid, sezon başında Liverpool ile sözleşmesi biten sağ bek Trent Alexander-Arnold'u kadrosuna kattı. İngiliz futbolcu, eylül ayında Marsilya ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının henüz ilk dakikalarında sakatlık yaşayarak oyundan çıktı ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kaldı.

Sahalara yeni dönen Trent Alexander-Arnold'dan bir kez daha kötü haber geldi. 27 yaşındaki futbolcu dün oynanan Athletic Bilbao maçının 55. dakikasında sakatlanarak yerini Asencio'ya bıraktı. Real Madrid, futbolcunun uyluk bölgesinde bir kas yaralanması yaşadığını açıkladı. İspanyol basınına göre, 27 yaşındaki sağ bek 2 ay sahalardan uzak kalacak.