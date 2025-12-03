La Liga'da üst üste oynadığı 3 deplasman maçında da berabere kalarak liderlik koltuğunu Barcelona'ya kaptıran Real Madrid Athletic Bilbao karşısında kötü seriyi bozdu.
İKİNCİ GOLDE TAKIM OYUNU MEST ETTİ
San Mames'de oynanan karşılaşmaya 6. dakikada Mbappe'nin attığı golle hızlı başlayan Real Madrid, ilk yarının son dakikalarına girilirken muhteşem bir hücum organizasyonunu kale önünde sonuçlandıran Camavinga ile farkı 2'ye çıkardı.
Real Madrid, ceza sahasında bol bol pas yaparak ikinci golü buldu! 🤜🤛 pic.twitter.com/K1h672K0mj— S Sport Plus (@ssportplustr) December 3, 2025
MBAPPE FİŞİ ÇEKTİ
İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde bulunduran Eflatun Beyazlılar, Mbappe'nin 59'da bulduğu golle skoru 3-0'a getirerek galibiyetin kapısını araladı.
Kylian Mbappe neler yapıyor öyle!!! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/IbcBt5URUo— S Sport Plus (@ssportplustr) December 3, 2025
ARDA GÜLER SON BÖLÜMDE ŞANS BULDU
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Arda Güler 69'da ikinci golün sahibi Camavinga'nın yerine oyuna dahil oldu.
REAL MADRID KÖTÜ GİDİŞATA DUR DEDİ
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Xabi Alonso'nun ekibi 3 maç sonra galibiyete 3-0'lık skorla ulaşarak kötü gidişata dur dedi.
Bu sonuçla puanını 36'ya yükselten Real Madrid, lider Barcelona'nın bir puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu.