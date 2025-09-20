Real Madrid durdurulamıyor! Birbirinden şık goller

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Real Madrid, La Liga'nın 5. haftasında evinde karşılaştığı Espanyol'u 2-0 mağlup etti.

La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Espanyol ile karşı karşıya geldi.

Real Madrid, maçın 22. dakikasında Eder Militao'nun uzak mesafeden attığı şık golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Ev sahibi ekip, 46. dakikada Kylian Mbappe'nin ceza sahası dışından kaydettiği golle de skoru 2-0'a getirdi.

Mücadelenin geri kalanında başka gol olmayınca Real Madrid, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Mbappe bu maçtaki golüyle La Liga'daki gol sayısını 5'e yükseltti.

Bu sonuçla La Liga'da 5'te 5 yapan Real Madrid, yenilgisiz olarak liderliğine devam etti. Ligdeki ilk yenilgisini alan Espanyol ise 10 puanda kaldı.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, müsabakanın 61. dakikasında Gonzalo'nun yerine oyuna dahil oldu.

