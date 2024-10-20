Real Madrid, El Clasico öncesi zorlu sınava hazırlanıyor

Real Madrid, futbol tarihinin en prestijli kulüplerinden biri olarak, başarılarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. 22 Ekim'de Santiago Bernabéu Stadyumu'nda Borussia Dortmund’a karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı, hem takımın hem de taraftarlarının büyük bir beklenti içinde olduğu bir karşılaşma. Carlo Ancelotti’nin yönetimindeki ekip, geçen sezon Dortmund’u 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi zaferini kutlamıştı.

Real Madrid’in Borussia Dortmund ile karşılaşacağı maç, 22 Ekim Salı günü saat 21:00'de oynanacak. Türk futbolseverler, bu heyecanlı karşılaşmayı saat 22:00'de izleyebilecekler. Mücadele Santiago Bernabéu Stadyumu'nda gerçekleşecek. Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, farklı saat dilimlerinde bu önemli mücadeleyi takip edebilecek.

MAÇI NEREDEN VE NASIL İZLEYEBİLİRSİNİZ?

Real Madrid-Borussia Dortmund karşılaşması, çeşitli televizyon kanalları ve dijital platformlar üzerinden canlı yayınlanacak. İspanya’da Movistar Liga de Campeones kanalı, Meksika’da TNT, ABD'de TUDN, ve Arjantin’de Fox Sports üzerinden izlenebilecek. Ayrıca, dijital platformlarda da geniş seçenekler mevcut: Movistar Plus+ (İspanya), Max (Meksika), Fubo ve Paramount+ (ABD), Disney+ (Arjantin) gibi platformlar maçı canlı olarak yayınlayacak.