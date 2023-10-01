Real Madrid Girona'nın serisini bozdu. Bellingham'ın yıldızı parlıyor

La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, Girona'yı 3-0 yendi.

Real Madrid Girona'nın serisini bozdu. Bellingham'ın yıldızı parlıyor

Editör: Hamza Özalkuş

İspanya La Liga'nın 8. haftasında lig lideri Real Madrid, dün oynanan maçta şu ana kadar hiç yenilmeyen Girona'yı ağırladı.

Karşılaşmayı Eflatun Beyazlılar 3-0 galip bitirdi.

Real Madrid'in gollerini Joselu, Aurelien Tchouameni ve Jude Bellingham kaydetti.

Öte yandan Real Madrid'de Nacho Fernandez, 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Milli futbolcu Arda Güler, sol bacak arka kaslarındaki sakatlıktan dolayı maçta forma giyemedi.

Real Madrid, puanını 21'e çıkararak ligin ilk sırasında yer aldı.

Girona ise 19 puanla 3. sırada yer alıyor.

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