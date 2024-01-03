Real Madrid ile ilk maçına çıkması beklenen Arda'dan maça saatler kala paylaşım geldi

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20+10 milyon euro karşılığında transfer olan ve sakatlıklarla boğuştuğu için henüz sahaya çıkamayan Arda Güler, İspanyol deviyle ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Milli futbolcu Arda, La Liga'da Real Madrid'in evinde ağırlayacağı Mallorca maçının kadrosunda yer almıştı.

Arda, sosyal medya hesabından maç günü paylaşımı yaptı.

İşte o paylaşım;

ANCELOTTI'DEN ARDA SÖZLERİ

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Mallorca maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Arda Güler, Vinicius ve Carvajal takıma geri döndü. Arda Güler konusunda acele etmiyoruz. Çok genç ve parlak bir geleceği var. Yarın verebilirsem ona süre vereceğim. Eğer veremezsem de bu bir sonraki maçta olacak'' ifadelerini kullanmıştı.