Real Madrid yıldızının yeni adresi belli oldu

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Real Madrid yıldızının yeni adresi belli oldu

Real Madrid’in 34 yaşındaki kaptanı Nacho Fernandez’in yeni adresi belli oldu. Emektar savunma oyuncusu, Madrid'de 26 kupa kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Real Madrid kaptanı Nacho Fernandez, Suudi Pro Lig ekiplerinden Al Qadsiah ile anlaşmak üzere. 34 yaşındaki savunma oyuncusunun Al Qadsiah ile gerçekleştirdiği görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi.

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11 yaşında Real Madrid’in altyapısına katılan ve kulübü ile 26 kupa kazanarak rekor kıran Nacho’nun sözleşmesi bu ayın sonunda sona erecek.

Bu sezon tekrar İspanya milli takımına çağrılan Nacho, son olarak geçen hafta Hırvatistan'a karşı EURO 2024 açılış galibiyetinde sahaya çıkarken, İtalya maçını ise sakatlığından dolayı kaçırdı.

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