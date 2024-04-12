Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi. Ancelotti kararını verdi

La Liga'da Real Madrid, 31. hafta maçında Mallorca deplasmanına çıkacak.
Yarın saat 19.30'da başlayacak mücadele öncesi Arda Güler gelişmesi yaşandı.
MİLLİ FUTBOLCUMUZ 11'E
Teknik direktör Ancelotti, Arda Güler'e ilk 11'de şans verecek.
Arda Güler, Real Madrid formasıyla 5 lig maçında da sonradan oyuna dahil oldu.
Sonradan oyuna girdiği 5 maçta ise toplam 55 dakika süre aldı.
İspanyol devi, 30 hafta sonunda topladığı 75 puanla zirvede yer alıyor.
Real Madrid'i 67 puanla Barcelona takip ediyor.
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