Real Madrid'de Arda Güler müjdesi! Geri döneceği maç belli oldu

Editör: Ufuk Cingöz
Real Madrid'e transfer olduktan sonra başı sakatlıktan kurtulmayan Arda Güler, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.
AS'ta yer alan habere göre; genç yıldızın sakatlığının tamamen atlatıldığı yazıldı.
Arda Güler'in ligde 21 Ekim'de Sevilla ile deplasmanda oynanacak maçta ilk kez Real Madrid formasını giyebileceği kaydedildi.
18 yaşındaki genç yıldızın, Sevilla maçında forma giymesi durumunda 103 gün sonra sahaya çıkacağı hatırlatıldı.
Ancelotti'nin Arda'yı Sevilla maçında riske etmemesi durumunda ise 24 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Braga maçında şans bulabileceği ifade edildi.