Real Madrid'de Arda Güler'e rakip geliyor: Eski dost

Real Madrid, en parlak yeteneklerinden biri olan Nico Paz'ı geri getirmeye çok yakın. Gazeteci Siro Lopez'in haberine göre; Real Madrid, İtalyan futbolunda gösterdiği üstün performansın ardından oyuncuyu geri getirmek amacıyla, sekiz milyon euro değerindeki öncelikli opsiyonunu devreye sokmayı düşünüyor. Anlaşma sağlanırsa oyuncu, Como'dan ayrılıp hemen Real Madrid'e dönecek .Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası'nda Nico Paz'ı kadrosuna katmak istiyor.

Taraflar arasında henüz görüşme süreci başlamamış olsa da kulübün niyeti açık: Nico Paz'ı Kulüpler Dünya Kupası'nda kadroya katmak. Genç orta saha oyuncusu, dün itibarıyla Valdebebas'ta çalışmalarını sürdüren ve hedeflerini Amerika Birleşik Devletleri organizasyonuna çeviren Xabi Alonso'nun ekibine bir takviye olacak.

NICO PAZ SERIE A'DA FARK YARATMAYI BAŞARDI

Nico Paz, bu sezon İtalya Serie A'nın en büyük sansasyonlarından biri oldu. Como'da Cesc Fabregas'ın rehberliğinde yeteneğini ortaya koyan Arjantinli, vizyonu, dengesizlik yaratma yeteneği ve ikinci çizgideki bitiriciliğiyle öne çıkıyor. Gelişimi dikkat çekiciydi ve Valdebebas'ta fark edildi. İtalya Ligi'nde 35 maçta forma giyen oyuncu, 6 gol atıp 9 gol pası verdi. Daha fazla süre almasına rağmen hemen hemen Arda Güler'le aynı istatistiklere ulaştı.

Real Madrid'in A takımıyla ilk maçına çıkma ve hatta gol atma deneyimini yaşayan oyuncu, Santiago Bernabéu'ya geri dönüp zafer kazanmayı hayal ediyor. Ancak böylesine rekabetçi bir takımda forma giymenin kolay bir iş olmadığının da farkında. Bu, hâlâ dikkatle analiz etmesi gereken faktörlerden biri: Madrid'e dönmek bir rüyayı gerçekleştirmek anlamına geliyor, ancak aynı zamanda İtalya'da sahip olduğu rolden daha az süreklilik garantisi olan bir rolü kabul etmesi anlamına da geliyor.