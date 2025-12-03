La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid Athletic Bilbao ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Üst üste yaşanan puan kayıpları Xabi Alonso'nun takımdaki geleceğini tartışmaya açarken İspanyol teknik adamdan sürpriz bir karar geldi.

Alonso, son oynanan Girona maçında devre arasında oyundan çıkardığı Arda Güler'i Athletic Bilbao karşısında bu kez de yedek kulübesine çekti.

Ligde 3 maçtır kazanamayan Real Madrid'in Athletic Bilbao karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:

Courtois, Trent, E. Militão, Rüdiger, Á. Carreras, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham, Vini Jr., Mbappé