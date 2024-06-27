Real Madrid'de flaş Arda Güler gelişmesi

Geçen sezon başında 20 milyon Euro artı bonuslar karşılığında Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamamıştı. İyileştiği dönemde de teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından oyuna hep sonradan alınmış, attığı gollerle yine gündem olmayı başarmıştı.

Relevo’nun özel haberine göre; Real Madrid, geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan ve yalnızca 12 karşılaşmada forma giyebilen Arda Güler için yeni bir sayfa açıyor. Carlo Ancelotti'nin planları arasında, 19 yaşındaki bu genç yeteneğe önümüzdeki sezonda daha fazla oynama süresi ayırmak bulunuyor.

Arda Güler, hücum hattında Rodrygo’nun alternatifi olarak değerlendiriliyor. Orta saha mevkisinde de etkili performans sergileyebilecek olan Güler, teknik heyetin güvenini kazanmış durumda.

Real Madrid formasıyla ilk sezonunda sınırlı süreler almasına rağmen dikkat çeken bir performans sergileyen Arda Güler, özellikle sezonun son bölümünde gösterdiği performansla takdir topladı. Genç yıldız, bu süre zarfında takımına 6 gol katkısı sağlayarak gelecek için umut vaat etti.

Arda Güler şu anda A Milli Takımımız ile EURO 2024'te boy gösteriyor ve yine başarılı performansıyla göz dolduruyor.