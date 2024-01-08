Real Madrid'de Süper Kupa maçı öncesi Arda Güler gelişmesi

Real Madrid’in, Süper Kupa’da kadrosu belli oldu.

İspanyol devinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; milli futbolcumuz Arda Güler’in de kadroda olduğu duyuruldu.

10 Ocak Çarşamba günü saat 22.00’de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Stadyumu’nda oynanacak maçta, mor-beyazlılar yarı finalde Atletico Madrid ile mücadele edecek.

Diğer yarı final maçında ise Barcelona ve Osasuna karşı karşıya gelecek.

Kupa finali pazar günü yapılacak. Karşılaşmalar Tivibuspor 1'den naklen ekranlara gelecek.

Real Madrid hazırlıklarını tamamlayıp Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’a gitti.

Kadroda şu isimler yer alıyor:

“Lunin, Kepa, Fran, Carvajal, Nacho, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Carrillo, Tobias, Bellingham, Toni Kross, Luka Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Mario Martin, Nico Paz, Vinicius Junior, Rodrygo, Joselu ve Brahim Diaz.”