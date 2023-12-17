Real Madrid'den Arda Güler'i yıkan karar. Resmen açıklandı

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Real Madrid'den Arda Güler'i yıkan karar. Resmen açıklandı
Sakatlığı atlatıp bireysel çalışmalara başlayan Arda Güler Real Madrid'in Villareal ile oynayacağı maçın kamp kadrosuna alınmadı.

İspanya La Liga'nın 17. Haftasında bugün evinde Villarreal ile mücadele edecek olan Real Madrid, kamp kadrosunu açıkladı.

Yıldız futbolcuya, Real Madrid'in Villarreal ile oynayacağı maçın kadrosunda yer verilmedi.

Sakatlığını atlatan Arda Güler, bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol basınında yer alan habere göre, yıldız oyuncunun ocak ayının başında formasına kavuşacağı ifade edildi.

Arda Güler sezon başında rekor bir transfer ücreti karşılığında Real Madrid'e transfer olmuş ancak peş peşe yaşadığı sakatlıklar nedeniyle İspanyol devinde henüz forma giyememişti.

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