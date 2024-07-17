Real Madrid'den Luka Modric kararı

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Real Madrid'den Luka Modric kararı

Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric bir sezon daha Real Madrid formasını giyecek.

38 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric, Real Madrid ile bir sezon daha anlaştı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Modric, 30 Haziran 2025’e kadar Madrid ekibinde forma giyecek.

Modric, 2012 yılında İngiliz kulübü Tottenham’dan Real Madrid’e transfer olmuştu ve bu süre içinde 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 4 İspanya LaLiga şampiyonluğu kazandı.

Ayrıca, Real Madrid formasıyla 12 sezonda 534 maça çıkarak 39 gol attı ve 2018 Ballon d’Or ile 2018 FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı.

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