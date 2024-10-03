Real Madrid'ten heyecanlandıran transfer hamlesi

İspanya’nın ve Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu Real Madrid, Liverpoollu yıldız Trent Alexander-Arnold için atağa kalktı. İngiliz milli oyuncu, Çarşamba gecesi Bologna’yı 2-0 yendikleri Şampiyonlar Ligi maçında Luis Diaz’a attığı muhteşem pasla dikkatleri tekrardan üzerine çekti.

Trent’in istikrarlı form durumu ve mevcut sözleşmesinin önümüzdeki Haziran ayında sona eriyor oluşu onu son derece cazip bir seçenek haline getiriyor. Ancak CaughtOffside adlı haber kaynağında çıkan haberlere göre İspanyol devinin 25 yaşındaki oyuncuyu Santiago Bernabeu’ya transfer etme konusunda bazı prüzlerle boğuşuyor.

Real Madrid’in, Trent ve Liverpool’a yönelik girişimlerinin istenilen sonucu vermemesi halinde Tottenham’dan Pedro Porro’yu transfer etmeyi planladığı da kaynakların ileri sürdüğü diğer bir iddia olarak öne çıkıyor. Medrid'in patronu Carlo Ancelotti, Porro’nun yeteneklerini takdir ediyor ve onu Alexander-Arnold’a güçlü bir alternatif olarak görüyor.

Kaynaklar ayrıca, Tottenham’ın 25 yaşındaki İspanyol oyuncuya ülkesine geri dönme teklifi gelmesi durumunda onu kaybedebileceğinden endişe ettiğini belirtiyor. Yaklaşık 65 milyon avroluk bir ücretin Kuzey Londralıları müzakere masasına oturmaya teşvik etmek için yeterli olacağı düşünülüyor.

Bunun Madrid’in Trent’in elini bir şekilde zorlamak için yaptığı bir kumar olup olmadığı henüz belli değil. Ancak, bu transfer destanının nasıl sonuçlanacağını görmek için futbol dünyası nefesini tutmuş durumda. Real Madrid’in bu büyük hamlesi, transfer piyasasında dengeleri değiştirebilir ve önümüzdeki sezonun en çok konuşulan olaylarından biri olabilir.