Real'in yıldızı Bellingham'dan Sümeyye Boyacı paylaşımı: Gerçek ilham kaynağı

Düzenleme: Kaynak: AA
Real'in yıldızı Bellingham'dan Sümeyye Boyacı paylaşımı: Gerçek ilham kaynağı

Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı ile İngiliz futbolcu Jude Bellingham bir araya geldi. Real Madrid'in yıldız futbolcusu Sümeyye Boyacı için 'Gerçek ilham kaynağı' ifadelerini kullandı.

Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı ile Real Madrid'de oynayan İngiliz futbolcu Jude Bellingham bir araya geldi.

Kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde dünya ve Avrupa şampiyonu Sümeyye, bir spor giyim firmasının Almanya'nın Herzogenaurach kasabasındaki etkinliğe katıldı.

21 yaşındaki milli sporcu, kendisi gibi etkinliğe davet edilen Bellingham ile çektirdikleri fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Bellingham da kendi hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçek ilham kaynağı Sümeyye Boyacı" notuyla fotoğraflardan birine yer verdi.

Son Haberler
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Anayasa’nın ilk 4 maddesini hedef aldı
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu Anayasa’nın ilk 4 maddesini hedef aldı
Hırsızın kurşungeçirmez camı kırma mücadelesi kameraya takıldı
Hırsızın kurşungeçirmez camı kırma mücadelesi kameraya takıldı
Candan kardeşlerin davasında ara karar çıktı. Asayım mı ben kendimi ne yapayım?
Candan kardeşlerin davasında ara karar çıktı. Asayım mı ben kendimi ne yapayım?
Bir asker şehit. Suriye'den acı haber
Bir asker şehit. Suriye'den acı haber
Dini girişimlerden rahatsız olduğunu söyleyen yarbay Din İşleri Şube Müdürü olarak atandı
Dini girişimlerden rahatsız olduğunu söyleyen yarbay Din İşleri Şube Müdürü olarak atandı