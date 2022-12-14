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Şahan Gökbakar'dan sürpriz bir proje daha geliyor

Recep İvedik filmi ile büyük ses getiren Şahan Gökbakar, Disney Plus'a bir de dizi çekecek. Dizi 8 bölümden oluşacak ve yönetmenliğini Togan Gökbakar yapacak.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 11:19
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Recep İvedik 7 filmiyle gündemden güşmeyen Şahan Gökbakar,yeni bir projeye hazırlanıyor.

Şahan Gökbakar'dan sürpriz bir proje daha geliyor
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Şahan Gökbakar, hakkında binlerce yorum alan ve ilgi gören, Recep İvedik 7'nin ardından marka yüzü olduğu Disney Plus'a bir de dizi çekecek. "Celal ile Ceren" benzeri yapılması planlanan dizi 8 bölümden oluşacak ve yönetmenliğini Togan Gökbakar yapacak.

Tv100’de yer alan habere göre, Gökbakar filmin hemen ardından bir de dizi film hazırlıyor. Henüz ismi netleşmeyen dizi Gökbakar'ın 2013 yapımı "Celal ile Ceren" filmine benzer olacak. Togan Gökbakar'ın yöneteceği dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşacak.

DİZİNİN KONUSU

Dizide eğitimli, kültürlü bir kadın olan Ece ile kendisine son derece zıt özelliklere sahip eşi Erdal'ın renkli hayatı esprili bir dille anlatılacak. Çiftin ailesi, mahalle arkadaşları da dizide yer alacak.

Ayrıca magazin programları yorumcuları, ünlü restoranların fenomen sahipleri de bu dizide yer alacak. Çekimlerine yakın zamanda başlanması planlanan dizide Gökbakar'a kimin eşlik edeceği ise henüz bilinmiyor.

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