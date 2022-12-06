Şahan Gökbakar'dan TV100'e özel açıklamalar. 'Recep İvedik neden eleştiriliyor' sorusunu böyle yanıtladı

Şahan Gökbakar, hayat verdiği Recep İvedik filminin eleştirilmesine yanıt verdi. Gökbakar, "Osuruyor, geğiriyor milyonları götürüyor. E hadi götür o zaman. Hadi bakalım çekin kendi osuruğunuzu kaç kişi izliyor? Olmaz yani çünkü hikâye bu değil, olay o karakteri yaratabilmek” dedi.

Recep İvedik 7 filminin vizyona girmesine sayılı günler kala tv100’e konuk olan Şahan Gökbakar, “Recep İvedik neden eleştiriliyor?” sorusuna da yanıt verdi.

“ÇEKİN KENDİ OSURUĞUNUZU"

“Düşün bir filmin beşincisine 8 milyon kişi gidiyor düşün… Demek ki var bir hikmeti” diyen Şahan Gökbakar, ““Birileri izliyor. Tekil insanlar sinemaya gidiyor. Bilet sayısı bu… Bugün 8 milyon insanı evinden çıkart sinemaya zor yani. Düşün bir filmin beşincisine 8 milyon kişi gidiyor düşün… Demek ki var bir hikmeti… Osuruyor, geğiriyor milyonları götürüyor. E hadi götür o zaman. Hadi bakalım çekin kendi osuruğunuzu kaç kişi izliyor? Olmaz yani çünkü hikâye bu değil, olay o karakteri yaratabilmek, seni sürüklediği hikayeyi üretmek” dedi.