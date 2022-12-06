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  • Şahan Gökbakar'dan TV100'e özel açıklamalar. 'Recep İvedik neden eleştiriliyor' sorusunu böyle yanıtladı

Şahan Gökbakar'dan TV100'e özel açıklamalar. 'Recep İvedik neden eleştiriliyor' sorusunu böyle yanıtladı

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, Candaş Tolga Işık’ın sunumuyla tv100’de ekranlara gelen ‘Az Önce Konuştum’ programında soruları yanıtladı. Gökbakar burada Recep İvedik karakterine dair soruya da yanıt verdi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 21:33
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Recep İvedik neden eleştiriliyor şeklindeki soruyu Şahan Gökbakar yanıtladı

Şahan Gökbakar'dan TV100'e özel açıklamalar. 'Recep İvedik neden eleştiriliyor' sorusunu böyle yanıtladı
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Şahan Gökbakar, hayat verdiği Recep İvedik filminin eleştirilmesine yanıt verdi. Gökbakar, "Osuruyor, geğiriyor milyonları götürüyor. E hadi götür o zaman. Hadi bakalım çekin kendi osuruğunuzu kaç kişi izliyor? Olmaz yani çünkü hikâye bu değil, olay o karakteri yaratabilmek” dedi.

Recep İvedik 7 filminin vizyona girmesine sayılı günler kala tv100’e konuk olan Şahan Gökbakar, “Recep İvedik neden eleştiriliyor?” sorusuna da yanıt verdi.

“ÇEKİN KENDİ OSURUĞUNUZU"

“Düşün bir filmin beşincisine 8 milyon kişi gidiyor düşün… Demek ki var bir hikmeti” diyen Şahan Gökbakar, ““Birileri izliyor. Tekil insanlar sinemaya gidiyor. Bilet sayısı bu… Bugün 8 milyon insanı evinden çıkart sinemaya zor yani. Düşün bir filmin beşincisine 8 milyon kişi gidiyor düşün… Demek ki var bir hikmeti… Osuruyor, geğiriyor milyonları götürüyor. E hadi götür o zaman. Hadi bakalım çekin kendi osuruğunuzu kaç kişi izliyor? Olmaz yani çünkü hikâye bu değil, olay o karakteri yaratabilmek, seni sürüklediği hikayeyi üretmek” dedi.

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