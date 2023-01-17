17 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 17:17
Takip Et

Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti

Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
+
Aa
-

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
1
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Jesus'u aldı bir düşünce. Dikkat çekti
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
2
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Ece Üner TV 100 canlı yayınında SADAT'a tepki gösterdi meydan okudu 'Kimsiniz siz!'
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
3
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
4
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
5
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Seçim çantada keklik diyen muhalefet bunu seyretmeli
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
6
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
7
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
﻿Doğalgaz hattı borusuna çarptı
﻿Doğalgaz hattı borusuna çarptı
﻿Doğalgaz hattı borusuna çarptı
﻿25 milyon Nijeryalı gıda kriziyle karşı karşıya
﻿25 milyon Nijeryalı gıda kriziyle karşı karşıya
﻿25 milyon Nijeryalı gıda kriziyle karşı karşıya
﻿Sapanca Gölü'nde su seviyesi 40 metre çekildi
﻿Sapanca Gölü'nde su seviyesi 40 metre çekildi
﻿Sapanca Gölü'nde su seviyesi 40 metre çekildi
﻿Hazine 2 ihalede 1,57 milyar lira borçlandı
﻿Hazine 2 ihalede 1,57 milyar lira borçlandı
﻿Hazine 2 ihalede 1,57 milyar lira borçlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.