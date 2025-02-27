Recep Uçar "Çeyrek finali hak ettik"

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. ve son haftasında Konyaspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Geçmişte bu kupayı kazanan şehir ve takım olarak kupa bizim için her zaman önemliydi. Süper Lig’in liderine karşı aldığımız 1 puanla çeyrek finale kaldığımızdan dolayı bunun gururu ve mutluluğu yaşıyoruz. Süper Lig liderine karşı evinde aldığımız 1 puan değerliydi. Cumartesi ligde önemli Sivas maçı oynadık. Pazartesi de evimizde Trabzonspor ile oynayacağız. Kupada da ilerlemek istiyorduk. Ligde çok fazla şans vermediğimiz oyuncuları oynattık. Bugün de bizi mahcup etmediler. İlk yarı önde karşılamak istedik.

"ÇEYREK FİNALİ HAK ETTİĞİMİZ BİR MAÇ OLDU"

Zaman zaman başarılı olduk. Topun bizde olmadığı kısımları iyi oynamadık. Galatasaray daha dominant oynadı. Onlara da 1-2 pozisyona girdiler. Benim adıma ilk yarıdaki oyun tatmin edici değildi. İkinci yarı topu daha iyi kullandık. Pozisyonları değerlendirmedik. Genel anlamda iyi mücadele ettik, istekli oynadık. Çeyrek finali hak ettiğimiz bir maç oldu. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. Seri başı olacağız. Tek maç, evimizde oynayacağız. O maçları kazanarak, geçmişte olduğu gibi kupayı kaldırmak istiyoruz. Galatasaray da bizle beraber ikinci olarak çıkmışlar. Galatasaray’a ve Okan hocaya ligde ve kupada başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.