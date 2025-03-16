Recep Uçar "İnsanüstü mücadele eden oyuncularımı kutluyorum"

Kaynak: İHA
Recep Uçar "İnsanüstü mücadele eden oyuncularımı kutluyorum"

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Beşiktaş maçının ardından maçı değerlendirdi

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynadığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.

Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Bulunduğumuz konum itibarıyla ligin artık son bölümü. Rakibimiz kim olursa olsun burada tek bir hedefimiz vardı, kendi oyunumuzu, kendi planlarımızı uygulayıp kazanmak. Her durumda, her konumda kazanmak. Baktığımızda bugün itibarıyla kazanmak güzel. Beşiktaş'a karşı kazanmak daha güzel. Beşiktaş'a karşı böyle kazanmak daha güzel.

"İNSANÜSTÜ MÜCADELE EDEN OYUNCULARIMI KUTLUYORUM"

Bugün alınan 3 puan benim için, oyuncularım için bence bir galibiyetten de ötesi. Ondan dolayı insanüstü inanılmaz mücadele koyan, taktiksel disipline sadık kalan oynayan, oynamayan, oyuna giren, girmeyen, kart gören, görmeyen bütün oyuncularımızı canıgönülden, yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.

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