Recep Uçar'dan flaş açıklama

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Recep Uçar, deplasmanda alınan 1 puanın değerli olduğunu ifade etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Recep Uçar, her puanın kendileri için çok değerli olduğunu, Kasımpaşa'nın iç sahada çok iyi oynadığını ve maçın da bekledikleri gibi zor geçtiğini belirtti.

Takım olarak finalleri iyi yapamadıklarını dile getiren Recep Uçar, "Gol yedik ama penaltıdan golü bulduk. İkinci yarıda değişikliklerle oyuna ortak olduk. Hücumda son vuruşları ve final paslarını yapamadık. İki takımın da pozisyonları var. Sonuç alarak baktığımızda kalan 10 maç öncesinde deplasmanda alınan 1 puanı değerli buluyorum. Oyuncularımı kutluyorum. Biz hepinizin bildiği gibi tarihimizde ilk kez Süper Lig'deyiz. Son 3 maçta kaybetmiyoruz. Bu da değerli. Camiamız çok büyük olmasa da mevcut ekiple bize destek veren herkesle beraber kalan 10 maçta direnmeye devam edeceğiz. Maksimum puanı toplayıp ilk kez yer aldığımız bu sahnede hedefimiz ligde kalmak olacak. Selçuk hocayı da tebrik ediyorum, ligin kalanında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Takımın golcü oyuncusu Umut Nayir'in A Milli Takım'ın Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna davet edilmesi hakkındaki soruyu da yanıtlayan Recep Uçar, şunları söyledi:

"Umut Nayir'in milli takıma çağrılması bizim adımıza da çok mutlu bir olay. Kulübümüz ilk kez A Milli Takım'a oyuncu gönderdi. Umut 29 yaşında. Daha önce çok büyük kulüplerde oynasa da Ümraniyespor'dan milli takıma gitti. Oyuncumu yürekten tebrik ediyorum. Sezon başından bu yana taktiksel sadakati üst seviyede olan bir oyuncumuz. Arkadaşlarının ona katkısını da göz ardı etmemek gerek. Herkesin katkısıyla bunu başardı. Hem Umut'u hem de ona destek olanları tebrik ediyorum."

Son olarak ligin kalanı hakkında açıklamalarda bulunan Uçar, "Maç maç hesap yapmadım. 5 maçın iç sahada olması ve bu maçların 3'ünün puan anlamında bize yakın rakiplerimizle olması önemli. Son 4 haftada en azından kaybetmemek çok önemli. Bizim isteğimizi, arzumuzu, direnme gücümüzü artıran puanlar bunlar. En azından bu maçların bazılarını kazanmamız gerekiyor. 10 maçı berabere bitirirsek bizi ligde tutmaz. Hep beraber oynayabildiğimiz en iyi oyunu oynayarak bu ligde kalmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.