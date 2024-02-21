Recep Uçar Sağlam'ın koltuğuna oturmadı

Yeşil-Siyahlı yönetim, teknik asbaşkan Ekrem Can'ın da çok istediği Uçar'ı sezon başında da takımın başına getirmek istemişti.

Ancak tecrübeli teknik adam, "Süper Lig'de çalışmak istiyorum" diyerek teklifi reddetmişti.

Kayserispor'dan ayrılan Uçar'ın bu sefer Kocaelispor'a sıcak bakması umuluyordu.

Fakat bu kez de olmadı.

Pendikspor ile ilgilenen başarılı teknik adam, Kocaelisporlu yöneticilerin telefonunu açtığında yine "Süper Lig'de kalmak istiyorum.

Yoksa yurt dışına çıkacağım" dediği öğrenildi.